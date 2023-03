Die Stadt Neubrandenburg weist jetzt amtlich auf ihren plattdeutschen Namen "Niegenbramborg" hin. Mitarbeiter des Bauhofes brachten weiße Zusatzschilder mit diesem Namen am Donnerstag an mehreren Stadteingängen an Metallpfählen an. Die Bezeichnung "Niegenbramborg" war von der Stadt zusammen mit Experten der Universitäten Greifswald und Rostock sowie des Heimatverbandes festgelegt worden.