Eine Gruppe von Jugendlichen soll in Neubrandenburg gezielt Autos von Polizisten attackiert haben und ist dabei ertappt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, wurden am späten Samstagabend zivile Fahrzeuge und Dienstwagen an zwei Stellen im Zentrum der Stadt mit Steinen beworfen, auch auf dem mit Kameras überwachten Hof der Polizeiinspektion. Die Polizei konnte drei der fünf Täter dank Verstärkung nach kurzer Flucht über den mittelalterlichen Stadtwall fassen.