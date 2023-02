Bei einem Unfall nahe Galenbeck (Mecklenburgische Seenplatte) sind ein Autofahrer und seine vier Kinder verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, kollidierte der Wagen des 37-jährigen Mannes am Samstag zwischen Friedland und Strasburg mit drei Straßenbäumen. Zuvor war der Fahrer aus ungeklärter Ursache auf der kurvigen Landesstraße 282 ins Schleudern geraten. Der Vater und seine vier Söhne im Alter von 1, 3, 12 und 15 Jahren kamen verletzt in eine Klinik nach Neubrandenburg, am Auto entstand hoher Sachschaden. Die Unfallursache werde noch ermittelt.