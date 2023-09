Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann bei Demmin mit einem Auto gegen eine Friedhofsmauer geprallt und erst durch einen Zusammenstoß mit einem Gebäude zum Stillstand gekommen. Der 28 Jahre alte Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin wurden nach Polizeiangaben vom Sonntag schwer verletzt.

Am Samstagabend überholten sie demnach eine Polizeistreife, die den Wagen zur Kontrolle stoppen wollte. Der Fahrer habe plötzlich Gas gegeben, und die Polizei nahm die Verfolgung auf. In einer Rechtskurve sei der Wagen in Wotenick von der Straße abgekommen und an die Friedhofsmauer und eine Straßenlaterne geprallt. Er habe sich vermutlich mehrere Male überschlagen, bis er gegen das Gebäude prallte. Die Polizisten versorgten die Bewusstlosen bis zum Eintreffen des Notarztes. Die Feuerwehr musste den Angaben zufolge die Schwerverletzten aus den Trümmern schneiden.

Laut Polizei besaß der Fahrer keinen Führerschein. Darüber hinaus seien das Auto bereits außer Betrieb gesetzt und die angebrachten Kennzeichen entstempelt gewesen. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Nun wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

