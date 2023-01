Ein Autofahrer hat seinen Nachbarn in Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Fahrzeug einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, rollte das Auto des 21-Jährigen rückwärts vom abschüssigen Grundstück hinunter, dann über die Straße und prallte gegen das Haus gegenüber. Der 21-Jährige hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen oder einen Gang einzulegen. Das Wohngebiet liegt am Hang. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Berufsverkehrszeit, verletzt wurde aber niemand. Der Schaden am Fahrzeug wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt, das Haus hielt dem Aufprall stand.