Polizisten haben in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) einen Autofahrer mit 3,77 Promille Atemalkohol gestellt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurde der 51-Jährige am Donnerstag beobachtet, wie er in Schlangenlinien im Stadtzentrum Auto fuhr und große Probleme beim Einparken hatte. Zeugen riefen die Beamten. "Unsere Leute waren trotz der kurzen Wege in der Kleinstadt aber nicht schnell genug: Als wir kamen, war der Mann am Steuer schon eingeschlafen", sagte die Sprecherin.