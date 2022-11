Bei einem Wildunfall in der Mecklenburgischen Schweiz ist ein Damhirsch gegen einen Bus geprallt, durch die Frontscheibe geflogen und neben dem Fahrer verendet. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall frühmorgens auf der Landesstraße 20 zwischen Seedorf und Malchin. Das Wildtier sei gegen die rechte Seite der Frontscheibe geprallt und dabei auf etwa einen Meter Höhe in den Fahrgastraum geschleudert worden. Im Bus war nur der 57 Jahre alte Fahrer, der unverletzt blieb. Der Linienbus wollte gerade zu einer Haltestelle, wo Passagiere aufgenommen werden sollten. Der Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Bus musste aus dem Verkehr genommen werden. Die L20 entlang des hügeligen Geländes am Malchiner See gehört zur Deutschen Alleenstraße.