Die vom Landgericht Neubrandenburg verhängten Strafen für zwei brutale Überfälle an einer Disco in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) sind rechtskräftig. Keine der beteiligten Seiten habe Rechtsmittel eingelegt, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Montag in Neubrandenburg sagte. Die zuständige Kammer hatte die 28 und 27 Jahre alten Haupttäter Ende Juni wegen gefährlicher Körperverletzung zu Freiheitsstrafen von 23 Monaten und 21 Monaten verurteilt, die jeweils für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurden. Dabei war das Geständnis der Männer vom Gericht als "strafmildernd" berücksichtigt worden.