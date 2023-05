Bei einer Verkehrskontrolle in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei nach einer Verfolgungsjagd drei mutmaßliche Einbrecher gefasst. Im Wagen der 26, 33 und 39 Jahre alten Männer aus dem Nachbar-Landkreis Rostock wurden größere Mengen Lebensmittel entdeckt, die vermutlich von einem aktuellen Einbruch stammen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Der Wagen war den Beamten kurz nach Mitternacht in der Innenstadt Malchows aufgefallen. Der Fahrer flüchte aber mit hohem Tempo Richtung Autobahn 19 Berlin-Rostock.