Ein junger Autofahrer hat auf einer Landstraße bei Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagabend auf der Landesstraße 27 zwischen Demmin und Buschmühl, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der 26-jährige Fußgänger soll sein Fahrrad am Straßenrand geschoben haben, als der Wagen kam. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.