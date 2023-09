Bei einem Verkehrsunfall in Bredenfelde (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Achtjähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Transporter war am Sonntagabend in Richtung Stadtmitte unterwegs, als der Junge auf seinem Fahrrad hinter einer Hecke hervor auf die Straße fuhr, wie die Polizei mitteilte. Trotz einer sofortigen Vollbremsung des 36-jährigen Fahrers rammte der Wagen das Kind. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte brachte ein Hubschrauber den Jungen ins Krankenhaus.