Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 194 in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Das Fahrzeug des Mannes sei zuerst mit einem Pkw zusammengeprallt, habe dann einen weiteren Wagen gestreift und sei schließlich frontal mit einem Lkw kollidiert, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Ein 25 Jahre alter Autofahrer wurde schwer verletzt, ein 61-Jähriger leicht. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie es hieß.

Der Unfall passierte am Freitagnachmittag in Klein Plasten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Der 73-Jährige sei von der B192 nach rechts auf die B194 in Richtung Stavenhagen abgebogen und dabei aus zunächst ungeklärter Ursache zu weit nach links in den Gegenverkehr geraten. Die B194 musste danach für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Ein Auto und der Lkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

