Ein Lastwagen ist in der Nacht zu Freitag südlich von Rosenow (Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Pferd zusammengestoßen. Das Tier sei bei Dunkelheit plötzlich über die Landstraße gelaufen, so dass der 64 Jahre alte Lkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei dem Aufprall kurz nach Mitternacht entstand ein Sachschaden am Fahrzeug von knapp 10.000 Euro. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.