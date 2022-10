Zwei Männer und eine Jugendliche haben in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Autos beschädigt und anschließend einen Zeugen und einen Polizisten verletzt. Ein 40-Jähriger hatte nach Angaben der Polizei die Randalierer dabei beobachtet, wie sie gegen mehrere geparkte Autos traten. Als er die 28 und 25 Jahre alten Männer und die 16-jährige Jugendliche darauf ansprach, griffen sie ihn den Angaben vom Samstag zufolge an und verletzten ihn im Gesicht und am Kopf. Er kam am Freitagabend in ein Krankenhaus.