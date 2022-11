In Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, haben die betroffenen Anwohner am Morgen die Häuser in dem Sicherheitsbereich im Norden von Rechlin verlassen und Betriebe ihre Arbeit eingestellt. Spezialisten wollen den Zünder bei dem 250 Kilogramm schweren Blindgänger ausbauen. Die Bewohner kommen in einer Turnhalle unter.