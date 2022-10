Beim Zusammenstoß eines Taxis mit einem Wohnmobil sind auf einer Straße unweit von Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) acht Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Unfall am Sonntag zwischen Sietow und Röbel. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine Taxifahrerin das Wohnmobil aus dem Kreis Ammerland in Niedersachsen wohl überholen, als dieses nach links auf einen Landweg abbog. Im Taxi waren drei Fahrgäste, im Wohnmobil vier Insassen. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Sie sollen aber nicht schwer verletzt gewesen sein.