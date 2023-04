Eine Verpuffung hat am Dienstagmittag in einer Kaffeerösterei am Stadthafen in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ein Feuer verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich in einer Rösttrommel offensichtlich Reste von Kaffeebohnen gestaut und waren in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei seien mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften angerückt, da anfänglich von einem Großbrand und umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen auszugehen gewesen sei. Dies habe sich vor Ort aber nicht bestätigt. Das Feuer habe rasch gelöscht werden können. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 20.000 Euro.