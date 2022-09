Wegen der hohen Energiepreise wird es in diesem Jahr keine Eislaufhalle auf dem Neubrandenburger Marktplatz geben. Wie eine Sprecherin der Neubrandenburger Stadtwerke neu.sw am Donnerstag sagte, haben sich darauf Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos), die Stadtwerke und das Veranstaltungszentrum geeinigt. Den Weberglockenmarkt - Neubrandenburgs Advents- und Weihnachtmarkt - soll es aber geben. "In einer Zeit, in der alle aufgerufen sind, Energie zu sparen, damit wir gut über den Winter kommen, verbietet es sich, als kommunaler Energieversorger eine so energie-intensive Freizeitattraktion zu betreiben", erklärte neu.sw-Geschäftsführer Ingo Meyer.