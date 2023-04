Im Nordosten haben Unbekannte erneut GPS-Technik aus einem Traktor gestohlen. In Neuenkirchen (Mecklenburgische Seenplatte) sei ein GPS-Terminal erbeutet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Traktor stand während des Diebstahls in der Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes. Der Schaden wird auf 6500 Euro beziffert. Die Tat soll nach ersten Erkenntnissen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen passiert sein.