Staatssekretär Wolfgang Schmülling hat am Samstag den Feuerwehren des Landes 18 Löschfahrzeuge übergeben. Sie gingen an Feuerwehren in allen sechs Landkreisen, wie das Innenministerium mitteilte. Damit seien dann insgesamt 119 Fahrzeuge des Typs TSF-W (Tragkraftspritzfahrzeug-Wasser) ausgeliefert worden - von 265, die das Land im Rahmen des 50-Millionen-Programms «Zukunftsfähige Feuerwehr» übergibt. Die übrigen würden bis 2023 hergestellt und dann ausgeliefert. Schmülling übergab die Fahrzeuge in Vertretung von Innenminister Christian Pegel (SPD).