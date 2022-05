In Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) beginnt an diesem Mittwoch eine weitere Etappe bei der Planung der für die Region wichtigen Ortsumgehung der Kleinstadt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV lädt zu einem mehrtägigen Anhörungstermin für den Westteil der knapp neun Kilometer langen Umfahrung für die Bundesstraße 198. In der nicht öffentlichen Veranstaltung sollen zunächst Naturschutzverbände und Träger öffentlicher Belange, wie Verbände und Kommunen, ihre Hinweise vorbringen, am Freitag dann interessierte und betroffene Bürgerinnen und Bürger.