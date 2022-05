Nach zwei Bränden in Kastorf (Mecklenburgische Seenplatte) und Güstrow ermittelt die Polizei in beiden Fällen wegen Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, brach das Feuer in Kastorf am Dienstagabend in einer großen Scheune aus, in der etwa 20 Autos untergestellt waren.

Etwa 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten verhindern, dass die meisten Autos in dem Fahrzeuglager Feuer fingen. Der Schaden an den ausgebrannten und beschädigten Autos wurde trotzdem auf eine fünfstellige Höhe geschätzt. Die Scheune habe aber weitgehend gerettet werden können. Anwohner hatten eine starke Qualmentwicklung bemerkt und gemeldet. Hier wird vorsätzliche Brandstiftung vermutet.

In Güstrow sorgte starker Rauch am Dienstag für Straßensperrungen und Anwohnerwarnungen am Bahnhof. Dort war eine große Baracke in Flammen aufgegangen. Laut Polizei soll im Zuge der Trockenheit erst ein Strauch gebrannt haben. Die Flammen hätten dann auf die große leerstehende Baracke übergegriffen. Die Feuerwehr ließ das Gebäude aus Sicherheitsgründen «kontrolliert abbrennen.» Verletzt wurde in beiden Brandfällen niemand.