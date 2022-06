Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 19 in der Nähe von Waren ist die 44-jährige Fahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 19 in der Nähe von Waren ist die 44-jährige Fahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor war der mit Blumenerde beladene Lastwagen nach ersten Erkenntnissen der Ermittler auf der A19 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Waren und Röbel aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Kurz darauf sei das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückgekehrt, habe sich gedreht und sei frontal in den Straßengraben gefahren. Dabei kippte es um und lag über allen Fahrspuren auf der Fahrbahn.

Den Sachschaden an Zugmaschine und Sattelauflieger schätzten die Ermittler auf insgesamt rund 200 000 Euro. Die Fahrbahn war in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Die Sperrung sollte nach Angaben der Polizei noch bis in die Nacht andauern.