In Neubrandenburg brennen wieder Bootsschuppen. Die Ermittler vermuten Brandstiftung, denn es ist schon das dritte Feuer in der Anlage in kurzer Zeit. Mehr als 70 Schuppen sind bereits zerstört.

In einer großen Bootsschuppen-Anlage in Neubrandenburg hat es zum dritten Mall innerhalb eines Monats gebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurde das Feuer am Oberbach unweit vom Tollensesee am frühen Morgen von einem Anrufer gemeldet. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung.

Betroffen sind nach ersten Schätzungen diesmal acht bis zehn Bootsschuppen, die samt Inhalt zerstört oder beschädigt wurden. Die Feuerwehr habe den Brand inzwischen unter Kontrolle. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei fahndet in dem Zusammenhang bereits seit Mitte April nach Bootsschuppen-Brandstiftern. Insgesamt sind bereits etwa 70 solcher Unterstellmöglichkeiten für Motor- und andere Freizeitboote zerstört worden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 1,3 Millionen Euro geschätzt. Zuletzt waren am 5. Mai 60 Bootsschuppen in zwei Doppelreihen - zum größten Teil samt Inhalt - abgebrannt. Ein Gutachter stellte fest, dass es sich wohl um vorsätzliche Brandstiftung handelte.

Zuvor waren Mitte April fünf solcher Bootsschuppen in der Mitte einer Reihe zerstört worden, die am anderen Ende der Anlage liegt. Die gesamte Anlage umfasst rund 400 Bootsliegehäuser.