Die Universitätsmedizin Rostock hat ihren neuen "Da-Vinci-OP-Roboter" der vierten Generation vorgestellt. Bei dem System handele es sich um modernste roboter-assistierte Medizintechnologie. Damit würden künftig ganz neue Maßstäbe in der chirurgischen Versorgung der Patienten gesetzt, erklärte Prof. Clemens Schafmayer, Direktor der Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Gefäß und Transplantationschirurgie der Universitätsmedizin Rostock.

Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) verwies bei der Präsentation am Donnerstag auf die Vorteile für die Erkrankten, die Behandelnden und den Wissenschaftsstandort Universitätsmedizin Rostock: "Die Unterstützung durch hochmoderne Assistenzsysteme lässt Chirurgen noch genauer operieren, was die Heilung der Patientinnen und Patienten deutlich fördert."

Das Schweriner Wissenschaftsministerium fördert das Instrument mit 1,5 Millionen Euro aus dem EFRE-Fonds der EU sowie weiteren rund 530 000 Euro aus zentralen Mitteln des Wissenschaftsministeriums. Die Gesamtkosten wurden mit 3,16 Millionen Euro beziffert.

Das System wird unter anderem bei Erkrankungen an der Prostata, Niere, Lunge, Leber, Speiseröhre sowie an Gefäßen und verschiedenen Darmabschnitten zum Einsatz kommen. Die Technik ist den Angaben zufolge präziser, beweglicher und ruhiger als die menschliche Hand. "Besonders eignet sich der OP-Roboter bei Operationen an der Prostata, wo auf kleinstem Raum minimal-invasiv operiert wird", betonte der Direktor der Urologie, Prof. Oliver Hakenberg.

Der Roboter ist mit zwei Arztkonsolen für Chirurgen ausgestattet. Dies ermögliche einem zweiten Arzt, zu Trainings- oder Ausbildungszwecken an der Operation teilzunehmen. Der Patientenwagen mit vier Instrumentenarmen kann den Angaben zufolge frei im OP-Saal positioniert werden und ist dadurch flexibel einsetzbar. Entwickelt wurde das roboter-assistierte Chirurgiesystem von der US-Armee.

Pressemitteilung