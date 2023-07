Rund 100 Menschen haben am Samstag gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Upahl in Nordwestmecklenburg demonstriert. Sie versammelten sich an einer Straße am Rande des Dorfes und zeigten Schilder mit Aufschriften wie "Aufnahmestopp sofort!", "Wir vermissen Demokratie" oder "Upahl nicht gefragt". Eine Polizeisprecherin sagte, es sei eine friedliche Versammlung. Die Teilnehmer seien "durchweg bürgerliche Klientel".