In der Stadt Greifswald soll ein leerstehendes Hotel demnächst für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Dabei handelt es sich nach Angaben des Landkreises Vorpommern- Greifswald um das Europahotel. Landrat Michael Sack (CDU) und der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) wollen am Donnerstag nähere Informationen über die künftige Nutzung mitteilen. Das Hotel liegt in der Nähe der Uniklinik und ist rund eineinhalb Kilometer vom Marktplatz entfernt.