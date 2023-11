Die vom Bund in Aussicht gestellte Zahlung von 7500 Euro je Flüchtling ist der Linken in Mecklenburg-Vorpommern zu wenig. Die finanziellen Spielräume für Länder und Kommunen würden dadurch nur unwesentlich verbessert, kritisierte der Landesvorsitzende der Linken in MV, Peter Ritter, am Dienstag.