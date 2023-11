Ein mutmaßlicher Schleuser, der am späten Montagabend in Vorpommern nahe der polnischen Grenze festgenommen worden ist, sitzt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Pasewalk habe am Dienstag Haftbefehl gegen den Ukrainer erlassen, teilte die Bundespolizei mit. Er soll noch eine weitere Schleusung begangen haben.

Der Mann war mit einem Transporter, der hinten keine Sitze hatte, unterwegs gewesen, in dem sich neun Menschen befanden. Bei ihnen handelte es sich um Afghanen, teilte die Bundespolizei mit. Sie hätten ein Schutzersuchen geäußert und seien in die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes nach Stern Buchholz in Schwerin gebracht worden. Sie erklärten den Angaben zufolge über die Russische Föderation, Belarus, Lettland und Polen nach Deutschland gereist zu sein. Der mutmaßliche Schleuser habe die Gruppe in Lettland aufgenommen und nach Deutschland gebracht. Nahe Blankensee im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde der Transporter am späten Montagabend von der Bundespolizei kontrolliert.