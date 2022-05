Der Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan wird noch lange für Diskussionen sorgen. Diana Afzali hätte es in ihrem Heimatland weit bringen können, jetzt versucht die junge Ingenieurin einen Neuanfang in Deutschland. Ein Bundeswehr-General aus Schwerin steht ihr dabei zur Seite.

Mithilfe eines Bundeswehr-Generals aus Mecklenburg-Vorpommern hat die Afghanin Diana Afzali ihre Familie aus Kabul gerettet. Doch bis dahin war es ein weiter Weg: «In den ersten Tagen hatte ich keine Kraft mehr. Am Ende denkst du, Mensch, du kannst nichts mehr machen», erzählt die 28-jährige Ingenieurin von den ersten Tagen nach der Machtübernahme der Taliban. Sie befand sich zu der Zeit im französischen Rennes, ihre Familie wurde hingegen in Kabul wegen Verbindungen zur Regierung zum Ziel.

Heute ist sie glücklich am Leben zu sein, in Deutschland will sie nun noch mal neu anfangen: «Man muss sein Leben selbst in die Hand nehmen», sagt Afzali, die aktuell ein Praktikum in einem Unternehmen für Erneuerbare Energien in Schwerin ableistet und im Anschluss ihren Master in nachhaltigem Management in Frankreich beenden will.

Hilfe zur richtigen Zeit erhielt sie von Brigadegeneral Markus Kurczyk, die beiden hatten in Afghanistan eng zusammen gearbeitet, heute nennt er sie «meine afghanische Tochter». Kurczyk kümmerte sich im Auftrag der NATO um die Weiterbildung von Afghanen durch die westlichen Staaten, Afzali arbeitete am gleichen Projekt im Auftrag des afghanischen Präsidenten. Laut dem heutigen Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr im Nordosten war die junge Frau eine der Nachwuchshoffnungen ihres Landes: «Wäre es nicht zu der Machtübernahme der Taliban gekommen, säße hier eine mögliche nächste Energieministerin Afghanistans».

Für sie und die anderen Mitarbeiter des Präsidialbüros in Kabul fühlte sich Kurczyk ein Stück weit verantwortlich. Er sei es den Menschen, die mit ihm in Afghanistan zusammengearbeitet haben, schuldig gewesen, alles zu tun, um sie dort heil rauszubringen. Über die geglückte Rettung sagt er heute: «Für mich ist das tatsächlich meine Befriedigung für meinen Einsatz». Afzalis afghanische Familie konnte nach Monaten des Versteckens in Kabul über Pakistan nach Deutschland ausreisen.

Dabei sieht Kurczyk seine Arbeit noch nicht getan, Afzali, ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrem Bruder will er dabei helfen, sich in Deutschland zu integrieren.