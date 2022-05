Nach einem möglichen Nato-Beitritt von Schweden und Finnland müsste die Militärpolitik im Ostseeraum nach Ansicht von Konteradmiral Jürgen zur Mühlen neu gedacht werden. Zur Mühlen ist Leiter der Abteilung Einsatz im Marinekommando. «Bisher musste die Nato ihre Verteidigungsplanung so ausrichten, dass sie nicht auf das Gebiet und damit auch auf die Unterstützung Finnlands und Schweden zurückgreifen konnte», sagte er am Dienstag in Rostock. Ein Beitritt der beiden Staaten werde für die Nato die Herausforderung mit sich bringen, Schweden und Finnland im Landbereich zu unterstützen. Das Kräfteverhältnis zwischen Nato und Russland in der Ostsee schätzte zur Mühlen als ausgeglichen ein.