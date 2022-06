Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach den Beratungen der Länderchefs in Berlin zufrieden gezeigt. Bei der Entlastung von Rentnern angesichts der hohen Energiepreise und bei der weiteren Unterstützung von Kitas hätten sich die anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Vorschlägen aus dem Nordosten angeschlossen, hieß es aus der Staatskanzlei in Schwerin am Donnerstag. In beiden Fällen wird die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert.

Zur Einbeziehung von Rentnerinnen und Rentnern in weitere Entlastungspakete der Bundesregierung hieß es von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss an die Beratungen: «Diese Entlastungen müssen auch für Rentnerinnen und Rentner gelten. Sie haben genauso mit höheren Strom- und Gaspreisen sowie Benzinkosten zu kämpfen wie alle anderen auch.» Sie hatte sich schon zuvor dafür ausgesprochen.

Die Initiative des Landes für eine Fortführung des Investitionsprogramms zur Kita-Finanzierung wird auch mit den Folgen des Kriegs in der Ukraine begründet. «Aktuell steigt der Kindertagesbetreuungsbedarf in den Ländern zusätzlich durch den Zuzug von zahlreichen geflüchteten Frauen mit kleinen Kindern aus der Ukraine», heißt es im Beschluss. Daneben gebe es erhöhte klimaschutzbedingte Anforderungen an die Kitas. Schwesig hält daher weitere Mittel des Bundes für nötig: «Die Mittel für die Jahre 2020 bis 2022 sind bei uns im Land und auch in vielen anderen Bundesländern längst verplant. Wir brauchen aber weitere Investitionen in unsere Kitas.»