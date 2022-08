Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) hat sich als Leberwurst-Liebhaberin geoutet. "Ich bin ein Leberwurst-Fan", sagte die 48-jährige Politikerin am Donnerstag beim Besuch eines Gänsehofes in in Grambow (Vorpommern-Greifswald). Der Besuch, den sie auch "Erntebereisung" nennt, gehörte zu ihrer Sommer-Tour durch den Nordosten, bei der sie traditionell einen Landwirtschaftstag in der Woche einlegt. "Ich habe gestern extra einen Veggie-Tag eingelegt", verriet Schwesig vor Journalisten und Landwirten. Ihr sei klar gewesen, dass es bei Landwirten immer auch Herzhaftes gebe.