Mit der mittelalterlichen Art des Abwaschens im Fluss hat ein Verein in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) einen Großeinsatz von Wasserschutzbehörden ausgelöst. Die Fachleute stellten am Mittwochabend eine etwa einen Kilometer lange, leicht ölhaltige Verunreinigung auf der Uecker stromabwärts fest, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Donnerstag sagte.