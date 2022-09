Mittelfeldspieler Dong-Gyeong Lee steht vor seinem Debüt beim Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock. Trainer Jens Härtel hat dem Südkoreaner, der in der vergangenen Woche vom Bundesligisten FC Schalke 04 ausgeliehen worden ist, einen Einsatz im Auswärtsspiel am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Fortuna Düsseldorf in Aussicht gestellt. "Es ist eine Option, dass Lee Spielzeit bekommt. Er hat die Qualität und einen guten linken Fuß", sagte Härtel am Donnerstag.