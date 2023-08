Im Agrarmuseum Alt Schwerin hat das Internationale Dampftreffen 2023 begonnen. Hunderte Gäste strömen auf das weitläufige Gelände, erklimmen die Hochsilos und bestaunen gepflegte Dampfkraft-Mobile - bis Sonntag.

Bei Sonnenschein und mit großem Besucherinteresse hat in Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte) das diesjährige Dampftreffen im Agrarhistorische Museum - dem Agroneum - begonnen. "Wir haben erstmals wieder so viele Dampfmaschinen da wie vor der Corona-Krise", sagte Museumsleiterin Anke Gutsch der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Vor allem Technik-Fans aus den Niederlanden, die beim letzten Treffen vor zwei Jahren nicht anreisen konnten, seien nun wieder dabei.

Insgesamt sind bis Sonntagabend mehr als 50 dampfgetriebene Traktoren und Maschinen in Aktion zu erleben, darunter etwa 13 Großmaschinen. Sie treiben ein mobiles Sägegatter ab, befördern getrocknetes Getreide als Strohkanone, brechen Steine oder zerkleinern als Buschhacker Äste und kleinere Holzstämme.

Das Agroneum-Gelände an der Autobahn 19 Berlin-Rostock gilt seit Jahren als Treffpunkt von Technikfans. So treffen sich ab 12. August auch Oldtimer und Treckerfans aus Ostdeutschland in Alt Schwerin. In diesem Jahr kamen bisher schon mehr als 20.000 Besucher. Das Museum wurde 1963 gegründet und zeigt unter anderem Agrartechnik, Holländerwindmühle, Schmiede, große Silos, Agrarflugzeuge für die Düngung und eine Stellmacherei.

