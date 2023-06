Dem Widerstand in der DDR widmet sich eine neue Ausstellung in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit in Rostock. Zum 70. Jahrestag des DDR-Volksaufstandes am 17. Juni 1953 eröffnete die Schweriner Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Samstag die Schau mit dem Titel "60 aus 40. Protest, Opposition und Verweigerung im ehemaligen Bezirk Rostock".