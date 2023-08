"Bubble on Walk-Circus" aus Italien während einer Show beim "Kleinen Fest im großen Park" der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2022. Foto

Vorhang auf im Schlosspark von Ludwigslust. Das "Kleine Fest im großen Park" zieht auch in diesem Jahr Besucher aller Altersgruppen an.

Das "Kleine Fest im großen Park" hat wieder die Tore geöffnet: Tausende Besucher flanierten am Samstagabend durch den weitläufigen Ludwigsluster Schlosspark, in dem zahlreiche Bühnen aufgebaut waren. Dort gaben Komödianten, Musiker, Akrobaten, Zauberer und Artisten Proben ihres Könnens und sorgten so für Unterhaltung. Beteiligt waren mehr als 60 Künstler aus 10 Nationen. Das Spektakel gilt als publikumsträchtigste Veranstaltung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben der Festspiele war die Veranstaltung mit rund 9000 abgesetzten Karten ausverkauft.

Nach vielen Regentagen hielt der Himmel erstmals wieder die Schleusen geschlossen, und auch die Temperaturen waren angenehm. Nicht ganz so erfreulich sind die Wetteraussichten für Sonntag. Am zweiten Tag beginnt das Kleinkunstfest bereits um 16.00 Uhr, um auch Familien mit kleineren Kindern den Besuch möglich zu machen. Für das Feuerwerk am Abend sagen die Meteorologen trockenes Wetter voraus.

Mit dem "Kleinen Fest im großen Park" starten die Festspiele in die zweite Hälfte der dreimonatigen Sommersaison. Nach schwierigen Jahren mit coronabedingten Einschränkungen verzeichnet das Klassikfestival ein wieder wachsendes Publikumsinteresse. Wie die Festspiele in ihrer Halbzeitbilanz mitteilten, kamen etwa 29.000 Musikfreunde zu den bislang etwa 75 Veranstaltungen. Im Vorjahr seien zur Halbzeit etwa 25.000 Besucher gezählt worden, 2019 allerdings rund 40.000.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern waren Mitte Juni in Neubrandenburg eröffnet worden. Das Programm umfasst 134 Veranstaltungen. Bis zum Finale am 17. September in Wismar bieten die Festspiele noch einmal eine Reihe prominenter Solisten und hochrangiger Orchester.

Festspiele MV Programm Kleines Fest