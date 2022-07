Inmitten ihrer Sommerspielzeit blicken die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bereits auf das nächste Frühjahr. "Noa Wildschut hat ein Programm zusammengestellt, das neben den Klassikern des Repertoires auch viel frischen Wind nach Rügen bringt", sagte Festspiele-Intendantin Ursula Haselböck am Montag in Schwerin bei der Vorstellung des Spielplans für den Festspielfrühling Rügen 2023. Mit der niederländischen Violinistin Wildschut habe eine der gefragtesten Geigerinnen der jüngeren Generation die Künstlerische Leitung übernommen. An ihrer Seite stehen unter anderem die Cellistin Harriet Krijgh und der Bratschist Nils Mönkemeyer, die beide den Festspielen MV schon über Jahre hinweg eng verbunden sind.