Die dritten Rostocker Bachtage sind am Donnerstagabend mit einer verdichteten Version von Johann Sebastian Bachs "Messe" in h-moll (BWV 232) eröffnet worden. In der Bearbeitung der Cembalistin Elina Albach erklang das Werk in der St. Nikolai-Kirche mit einem reduzierten Ensemble aus sieben Instrumentalisten und sechs Sängern.

Die rund 100-minütige "Missa Miniatura" wurde im März in Berlin erstmals aufgeführt. Insgesamt stehen bis Sonntag acht Konzerte an mehreren Spielstätten auf dem Konzertprogramm. Am Donnerstag gastiert im Rahmen der Bachtage der Pianist Martin Helmchen in Rostock. Unter dem Titel "Klavierabend - Alle Sechs" spielt er im Barocksaal die sechs Partiten für Klavier BWV 825-830.

