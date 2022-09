Der Leipziger Thomanerchor gastiert an diesem Mittwoch bei den Klassik-Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Das einzige Konzert des bekannten Knabenchores in der diesjährigen Festspielsaison findet in der St. Bartholomaei-Kirche in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) statt, wie eine Sprecherin der Festspiele am Montag sagte. Dabei sollen unter Leitung des neuen Thomaskantors Andreas Reize Motetten mehrerer Komponisten aus England und Deutschland erklingen.

Der Leipziger Thomanerchor gastiert an diesem Mittwoch bei den Klassik-Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Das einzige Konzert des bekannten Knabenchores in der diesjährigen Festspielsaison findet in der St. Bartholomaei-Kirche in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) statt, wie eine Sprecherin der Festspiele am Montag sagte. Dabei sollen unter Leitung des neuen Thomaskantors Andreas Reize Motetten mehrerer Komponisten aus England und Deutschland erklingen.

Der Thomanerchor besteht aus 93 Sängerknaben, die in einem Internat wohnen und in Leipzig auch zur Schule gehen. Der Chor wurde 1212 gegründet. Die Backsteinkirche in Demmin gilt als Wahrzeichen der früheren Hansestadt an der Peene, verfügt über einen 92 Meter hohen Turm und eine restaurierte Buchholz-Grüneberg-Orgel. Das Chorkonzert in Demmin ist eines der letzten Konzerte der Festspielsaison 2022, die am 18. September in Wismar zu Ende geht.

