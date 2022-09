Der geschichtsträchtige Landschaftspark Alt Rehse (Mecklenburgische Seenplatte) dient an diesem Donnerstag erstmals als Konzertstätte. Wie die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag mitteilten, wird bei einer musikalischen Landpartie "Musik aus Kreisau" in der sanierten Reethalle erklingen. Es musiziere die Festspielpreisträgerin und Künstlerische Leiterin der Krzyżowa-Musik Viviane Hagner mit weiteren Streichern und einem Pianisten, die Stücke der Komponisten Franz Schubert und Antonin Dvořák spielen wollen.