Gemeinsam mit seinem Vater hat der Sohn von Rapper Marteria vor Heimatpublikum im Rostocker Ostseestadion sein Bühnen-Debüt gefeiert. "Ganz gute Kulisse für'n ersten richtigen Auftritt, oder?", sagte Marteria am Freitagabend vor Tausenden Fans, nachdem sein 16-jähriger Sohn Louis einen Song gerappt hatte. Er war dabei unter dem Künstlernamen Luzey aufgetreten, unterstützt von seinem 40-jährigen Vater. Am Ende lagen sich beide in den Armen.