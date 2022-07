In ungewöhnlicher Klangfülle sind Hits der Band The Police am Freitag in Schwerin erklungen. Nach einer Reihe erfolgreicher Aufführungen in US-amerikanischen Großstädten erlebte damit das Crossover-Projekt des früheren Police-Schlagzeugers Stewart Copeland, "Police Deranged for Orchestra", in Europa seine Premiere. Copeland hatte die Musik des Trios für Symphonieorchester neu arrangiert.