Zehntausende Musikfans feiern seit Mittwoch in Neustadt-Glewe beim größten Festival für elektronische Musik im Norden. Heute geht das «Air Beat One» zu Ende, werden die Zelte abgebaut. Das Festivalgelände auf dem Flugplatz der Kleinstadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim fasste bis zu 65.000 Besucher an jedem Tag. Das Festival bot eine der größten Bühnen Europas mit 160 Metern Breite und 44 Metern Höhe. Stars der Szene legten auf, wie Kygo, Marshmello, DJ Snake oder Tiësto. In den vergangenen zwei Jahren war «Air Beat One» wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.