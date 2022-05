Etwa 8000 Menschen haben nach Angaben des Veranstalters das Kunst- und Musikfestival «Nordischer Klang» in Greifswald besucht. Das Programm habe endlich wieder dieselbe Struktur wie vor der Pandemie gehabt, teilten die Organisatoren am Montag mit. Zehn Tage lang waren Künstlerinnen und Künstler aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Estland und Island für Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und wissenschaftliche Formate in die Hansestadt gekommen.