Sie geht selten außer Haus und wenn, dann in Begleitung von zwei Leibwächtern: die Geige von Wolfgang Amadeus Mozart. Jetzt ist einer dieser raren Momente gekommen. Die Violine aus dem Jahr 1764 reist für ein Wochenende nach Mecklenburg-Vorpommern.

Einmal Mozarts Geige hören. Musikfans können sich diesen Traum am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern erfüllen. Die Stiftung Mozarteum Salzburg organisiert dafür einen der seltenen wie aufwendigen Ausflüge des kostbaren Instruments, das der italienische Geigenbauer Pietro Antonia Dalla Costa 1764 gebaut hat.

Die Geige ist eine von drei Violinen Mozarts, die in der Stiftung Mozarteum gehütet werden. Außerdem gibt es dort noch ein Instrument aus Mittenwald und Mozarts Kindervioline. Auf der Costa-Geige spielte Wolfgang Amadeus ab 1781 regelmäßig in Konzerten und auch privat, wie die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern mitteilten.

Die meiste Zeit liegt die Geige im klimatisierten Depot der Stiftung, erzählt deren wissenschaftlicher Leiter, Ulrich Leisinger. Etwa einmal im Monat werde sie bei Instrumentenvorführungen oder in Konzerten in den Häusern der Stiftung gespielt. Außer Haus gehe das kostbare Instrument höchstens einmal pro Jahr. Anfragen kämen von überall in der Welt, etwa aus Korea, China oder den USA.

Dass es jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern reist, ist vor allem dem diesjährigen Preisträger in Residence der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zu verdanken, dem österreichischen Geiger Emmanuel Tjeknavorian. «Er ist einer der wenigen Musiker, die regelmäßig auf dem Instrument spielen, er übt auch auf der Geige, wenn er in Salzburg ist», sagt Leisinger.



Tjeknavorian spielt seit fünf Jahren regelmäßig Mozarts Violine und schwärmt: «Es hat sich herausgestellt, dass die Geige wunderbar zu meinem Spiel passt und somit ist eine gewisse Chemie entstanden.» Er habe sich gewünscht, dass diese Geige während seiner Residenz bei den Festspielen eine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern unternimmt. Es sei ein «fantastisches Instrument».

Die Geige darf nur in Begleitung von zwei «Bodyguards» auf Reisen gehen. Bei dem Ausflug nach MV sind das Leisinger und die Sammlungskuratorin der Stiftung, Sabine Greger-Amanshauser. Die Festspiele haben unter dem Titel «Mythos Mozart-Geige» ein ganzes Wochenende mit Konzerten und Vorträgen in Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte) rund um die legendäre Violine gebaut. Start ist am Freitagabend.

Emmanuel Tjeknavorian spielt die Costa-Geige in vier Konzerten und bei den Vorträgen der beiden Mozart-Experten aus Salzburg. Am Montag tritt sie in der Obhut von Greger-Amanshauser und Leisinger dann wieder die Heimreise nach Österreich an.