Durch den gezielten Einsatz von Feuer sollen ökologisch wertvolle Heideflächen am Westrand der Mecklenburgischen Seenplatte erhalten werden. Wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch der Naturerbefläche Marienfließ südlich von Plau am See mitteilte, stellt das Land für die Maßnahmen zur Heidepflege dort 900.000 Euro aus dem EU-Fonds zur Entwicklung des ländlichen Raums bereit. Sträucher und verfilzte Gräser sollen mit dem kontrollierten Abbrennen beseitigt, die Vitalität der landschaftsprägenden Heide gefördert und so der Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere erhalten werden, wie es hieß.