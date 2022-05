In Mecklenburg-Vorpommern will von nun an jährlich am Internationalen Tag der Biodiversität (22. Mai) einen landesweiten Zootag der Biodiversität veranstalten. «Die Tiergärten, Zoos und Aquarien in Mecklenburg-Vorpommern haben sich den Artenschutz stark auf ihre Fahnen geschrieben», sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Sonntag anlässlich des ersten dieser Zootage. Und sie seien geradezu prädestiniert, diesen einer breiten Öffentlichkeit und allen Altersgruppen auf lebendige Art und Weise nahe zu bringen. Ein jährlicher landesweiter Zootag der Biodiversität sei der richtige Ansatz, diese Aktivitäten zu bündeln und schrittweise weiter auszubauen.