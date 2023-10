Ein fünfjähriges Kind ist in Neubrandenburg von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt das Kind bei dem Unfall am Sonntagnachmittag leichte Schürfwunden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zuvor berichteten Medien über den Unfall.